Кабмін схвалив проект закону про податковий компроміс з бізнесом

Кабінет міністрів України у ході виїзного засідання в Миколаєві схвалив проект закону України про податковий компроміс, що передбачає амністію податкових зобов'язань суб'єктів підприємництва перед державою в обмін на добровільну сплату частини цих зобов'язань.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.

«На засіданні уряду схвалили проект Закону про податковий компроміс для внесення до парламенту», - повідомив міністр.

У свою чергу, в департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну і в ЗМІ уточнили, що, згідно із схваленим законопроектом, використання податкового компромісу передбачає добровільне уточнення недоплачених податкових зобов'язань платниками податку на прибуток і податку на додану вартість і сплату 15% від уточненої суми зобов'язань до бюджету протягом 60 днів з моменту ухвалення законопроекту і набуття ним чинності.

«Законопроект передбачає, що платники податків, які скористалися правом на податковий компроміс, звільняються від фінансової, адміністративної і кримінальної відповідальності за умови сплати узгоджених податкових зобов'язань, – йдеться у повідомленні уряду. – Податкові органи мають право на проведення документальної перевірки великих платників податків у випадку, якщо платник податків не скористався правом на податковий компроміс».

Коментуючи ухвалене рішення, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що законопроект дозволить «зняти корупцію, зокрема в системі податкових органів». «Він дасть можливість чесним підприємцям сплатити частину податків, які вони не платили, тому що «сім'я» збудувала таку модель, і далі працювати чесно на благо української економіки», – цитує Яценюка департамент інформації.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді і бізнесу опрацювати рішення про оголошення податкового компромісу або податкової амністії. Як наголошував тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, людям необхідно було дати зрозуміти, що добровільно сплативши частину раніше занижених і несплачених податкових зобов'язань, вони зможуть і далі вести бізнес, і ніхто їх за це не переслідуватиме.

Пізніше перший заступник міністра податків і зборів України Ігор Білоус зазначав, що механізм податкового компромісу передбачає сплату частини несплаченого і заниженого податку на прибуток (в обсязі близько 15% від загальної суми зобов'язань, сформованих на 1 січня 2014 року), а решта суми - 85% - вважається «узгодженою». Податкові органи не пред'являтимуть до неї претензій.

Читайте такожМіндоходів відмовилося від введення податку з обігу