НБУ до вересня оприлюднить інформацію про власників усіх банків

Відповідне зобов'язання є однією з умов виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн. євро і міститься в меморандумі взаєморозуміння України з ЄС, який Верховна Рада ратифікувала 20 травня.

Крім цього, згідно з меморандумом, Нацбанк має підготувати норми і правила регулювання щодо системних банків для їх подальшого ухвалення цього року.

Уряд також, у рамках меморандуму, має внести до Ради законопроект із поправками до Закону "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" про розкриття інформації.

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Як повідомляв УНІАН, у березні ЄС прийняв рішення про виділення Україні допомоги у розмірі 11 млрд євро, з яких 1,6 млрд євро - кредити (до них входить 1 млрд євро, який надається відповідно до підписаного меморандуму), 1,4 млрд євро - допомога, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 5 млрд євро, а ще 3 млрд євро надійдуть від Європейського інвестиційного банку.

У травні Україна і Європейський Союз підписали меморандум про виділення нашій країні кредиту у розмірі 1 млрд євро, який виділятиметься двома траншами по 500 млн. євро і погашатиметься впродовж 15 років.

20 травня Європейська комісія від імені Євросоюзу виділила Україні перший кредитний транш макрофінансової допомоги у розмірі 100 млн. євро із загального пакета фінансової допомоги в 1,61 млрд євро. Другий транш допомоги в обсягу 500 млн. євро надійде до України згідно з процедурою – після ратифікації Меморандуму про взаєморозуміння і кредитної угоди.