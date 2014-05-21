Банки можуть втратити до 16 млрд гривень від реструктуризації валютних кредитів

Згідно з повідомленням, ініціатива щодо конвертації валютних кредитів населення за курсом 7,99 грн/дол., яка діяла на 1 січня 2014 року, міститься в законопроекті «Про врегулювання ситуації з погашенням зобов'язань за кредитами в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою».

За підрахунками НАБУ, крім цього, банки нестимуть збитки від різниці між вартістю ресурсів і прибутковістю іпотеки після реструктуризації протягом усього терміну дії таких кредитів. Причина в тому, що процентна ставка за реструктуризованими іпотечними кредитами в гривні буде нижчою собівартості залучених строкових депозитів. Загальний обсяг таких збитків банків може досягати 2-4 млрд грн в рік.

У повідомленні наголошують, що асоціація звернулася до регулятора з альтернативними пропозиціями щодо врегулювання ситуації з іпотечними кредитами в іноземній валюті.

«Збитки створять додаткові навантаження на капітал банків. Ряд банків може втратити здатність дотримуватися обов'язкових нормативів капіталу і піддатися санкціям Національного банку України. Кількість проблемних банків може швидко збільшитися, докапіталізації можуть потребувати і державні банки, що означатиме додаткове незаплановане навантаження на державний бюджет України», - йдеться в листі НАБУ до регулятора.

На думку банкірів, компромісним варіантом може бути конвертація 50% від заборгованості позичальника з одночасним урахуванням різниці в курсах валют і процентних ставках на окремому кредитному рахунку позичальника. Частина цієї суми буде щорічно прощатися (анульована) позичальникові пропорційно щорічного відсотка погашених зобов'язань за конвертованою заборгованістю.

У НАБУ відзначають, що після економічної кризи 2008 року всі банки пропонували клієнтам різні програми реструктуризації валютної заборгованості та програми з переведення заборгованості з іноземної валюти в національну.

"Таким чином, на сьогоднішній день наявність у клієнтів кредитів в іноземній валюті є їх свідомим вибором з повним розумінням і прийняттям всіх супутніх ризиків", - зазначають банкіри.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України направив банкам на розгляд проект закону України " Про регулювання ситуації з погашенням зобов'язань за кредитами в іноземній валюті, забезпечених іпотекою". Проект передбачає зобов'язання банків за заявою боржників конвертувати доларову іпотеку за курсом на 1 січня 2014 року (7,993 грн/дол.) при збереженні незмінної процентної ставки.