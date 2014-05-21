Долар на закритті міжбанку впав до 11, 93 грн

У середу, 21 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 11,8000/12,1000, на 12:00 звузився спред до 11,9700/12,0100. На закриття торгів цінові рівні впали до 11,9000/11,9300, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1835/16,5975, на 12:00 ціни становили 16,4135/16,4725. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 16,2760/16,3210.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3420/0,3505, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3468/0,3480. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3448/0,3477.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3675/1,3720.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України вважає об'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол. Підвищення курсу пояснюють реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

Водночас, МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

Із початку року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%.