НБУ відключив 8 банків від валютного міжбанку

Національний банк України ухвалив рішення про проведення перевірок 8 банків за валютним законодавством і на час перевірки призупинив доступ цих банків до Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, регулятор ухвалив таке рішення у зв'язку із дестабілізуючим впливом рівня обмінних курсів гривні, які застосовуються цими банками при проведенні операцій на міжбанківському валютному ринку України, що формує негативні очікування щодо майбутньої курсової динаміки гривні.

Перелік банків не повідомляється.

Поточного року Нацбанк двічі усував ряд банків від системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку, зокрема, 8 банків наприкінці лютого та 14 банків у середині квітня.

Як повідомляв УНІАН, у лютомуНБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій, але одночасно посилила заходи до валютним спекулянтів.

За інформацією НБУ, такий захід покликаний стабілізувати ринкові очікування обмінного курсу гривні і сприяти ухваленню більш зважених управлінських рішень суб'єктами валютного ринку.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 20 травня, встановився на рівні 11,7161 грн/дол.

Згідно із заявою міністра фінансів України Олександра Шлапака, об'єктивним для нашої країни є курс гривні до долара на рівні 11 грн/дол., і знецінення гривні викликане реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

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