"Влада" Криму вивезла з «Ощадбанку» понад 32 млн гривень

Окупаційна влада Автономної республіки Крим сьогодні вивезла в невідомому напрямку 32,45 млн грн з державного сховища «Ощадбанку», і банк має намір відстоювати свої права, грубо порушені в результаті окупації Криму, в міжнародних інстанціях, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Банк нагадав, що 16 травня повідомляв про спроби окупаційної влади Криму вилучити готівку зі сховища банку.

«Сьогодні кримські мародери пішли далі в своїх грабіжницьких діях. Так звана «самооборона» Криму за участї керівника Мерцалова (радник самопроголошеного прем'єр-міністра Криму Володимир Мерцалов - УНІАН) вивезла в невідомому напрямку 32,45 млн грн. Саме ці гроші, згідно з рішенням правління «Ощадбанку» були призначені для виплат пенсіонерам, інвалідам, ветеранам, сім'ям з дітьми та іншим малозахищеним верствам населення», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні підкреслюється, що банк позбавлений можливості виконувати свої зобов'язання перед кримськими клієнтами, і відповідальність за це лежить на уряді Російської Федерації і його окупаційний режим на півострові.

«Ощадбанк» докладе всі зусилля для відстоювання та захисту своїх майнових прав і інтересів, які були грубо порушені в результаті окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, в міжнародних інстанціях», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня окупаційна влада Криму намагалися вилучити 73 млн грн готівки у регіональному відділенні «Ощадбанку», про що на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління банку Андрій Пишний.

На початку квітня Пишний заявляв, щодо власності «Ощадбанку» і держави Україна в Криму здійснюється політичний рейдерське захоплення.

Нагадаємо, що 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували ряд санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.

7 травня Національний банк України заборонив банкам здійснювати діяльність в Криму до закінчення російської окупації, і в цей час банки вживають заходів для закриття своїх підрозділів в автономії.