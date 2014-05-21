Киргизія може відкласти вступ до МС - Росія не дає грошей

Дорожня карта Киргизстану щодо вступу в Митний союз може бути не підписана 29 травня в Астані на зустрічі президентів митної трійки, повідомляє Tengrinews.kz. Про це журналістам заявив завідувач відділом зовнішньої політики апарату президента КР Сапар Ісаков.

За словами чиновника, урядом Киргизстану та експертами країн Митного союзу виконана величезна робота по розробці Дорожньої карти КР. Проте досі не вирішено питання з фінансуванням обов'язкових витрат, які понесе Киргизстан при вступі до МС. Мова йде про створення сучасних лабораторій, технічне оснащення прикордонних пунктів пропуску, дослідницькі центри з перевірки якості товарів. Планувалося також створення інвестиційного фонду на економічний розвиток республіки.

Читайте такожЧим Захід вдарить по Росії Всього, за підрахунками експертів, Киргизстану на це знадобиться 370 мільйонів доларів. Питання виділення грошей досі не вирішено. За даними апарату президента КР, ці витрати в двосторонньому порядку обіцяла покрити Росія, але відповідні документи досі не підписано.

"На сьогодні уряд Киргизстану веде переговори, і у нас є велика надія, що ми встигнемо завершити всі необхідні процедури. І ми вийдемо на підписання необхідних договорів з Росією. Мова йде про дві-три угоди, які сьогодні інтенсивно розглядаються російськими експертами", - заявив Сапар Ісаков.

Читайте такожТоргові перспективи: Russia, goodbye29 травня в Астані відбудеться засідання Вищої економічної ради. Очікується, що під час зустрічі буде підписано проект Договору про Євразійський економічний союз.