Мінекономрозвитку хоче скасувати 10 видів ліцензій у сфері зовнішньої торгівлі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує скасувати 10 видів ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Текст відповідного законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України (щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності)" опубліковано на офіційному сайті міністерства.

“У разі ухвалення проекту Закону України зменшується рівень регуляторного навантаження у сфері зовнішньої торгівлі”, - говориться в пояснювальній записці.

Законопроект передбачає скасування ліцензування експорту та імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, матриць і дисків для лазерних систем зчитування.

Крім того, згідно з проектом закону, відміняються фінансові санкції за невчасну подачу звітів щодо експортно-імпортних операцій зі спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України подало на розгляд Верховної Ради 14 законопроектів щодо дерегуляції економіки.

Раніше міністр економрозвитку Павло Шеремета заявив, що одним із ключових завдань уряду є формування регуляторної платформи, що дозволить Україні увійти до першої десятки країн за легкістю ведення бізнесу. Для цього Мінекономрозвитку має намір у найближчі кілька місяців здійснити активні кроки з дерегуляції економіки, максимально використовуючи досвід провідних країн рейтингу Doing Business, таких як Грузія, Сінгапур, Гонконг, Малайзія та інші.