Падіння економіки України становитиме 5-10% - Moody's

Падіння економіки України за підсумками 2014 року становитиме 5-10%, а зростання проблемних кредитів у банківській системі зросте до 30% від загального позикового капіталу, йдеться в коментарі міжнародного рейтингового агентства Moody's, текст якого розміщений на веб-сайті агентства.

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«Moody's розглядає базовий сценарій, у якому падіння ВВП України становитиме за підсумками 2014 року 5-10%. Крім того, агентство зазначає, що з урахуванням масштабів девальвації валюти і погіршення фінансового становища багатьох позичальників, пакет проблемних і прострочених кредитів банків подвоїться і становитиме до 30% від загальної кількості позик», - йдеться в повідомленні.

Агентство також чекає, що стан банківської системи країни залишиться негативним, що без сумніву продовжить впливати на загальну вартість позик і зростання вартості обслуговування банківських операцій.

«Умови фінансування залишаться волатильними, а здатність влади забезпечити підтримку банкам, у разі потреби, - проблематичною», - зазначають в агентстві.

Крім того, тиск на ліквідність банків справлятиме відплив капіталів і депозитів, який за підсумками січня, – квітня становить 15% і прагнення материнських банків, які мають дочірні структури в Україні, скоротити витрати в умовах політичної невизначеності в країні, стверджують експерти Moody's.

«Відплив капіталів стане ключовим чинником тиску на українські банки в найближчі 12-18 місяців. Прибуток банків буде недостатнім для покриття втрат, що виникають з неповернених і проблемних кредитів та внаслідок гнучкого обмінного курсу. Ми чекаємо, що українські банки протягом року публікуватимуть негативні дані по свої операції й заявлятимуть про серйозні фінансові втрати», - зазначають в агентстві. При цьому Moody`s прогнозує створення в Україні якогось резервного фонду в обсязі не менш як 19% від загального обсягу виданих українськими банками кредитів.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального ВВП України в 2014 році на 5% при прискоренні інфляції до 16% за підсумками року. Водночас, фонд чекає покращення макроекономічних показників України в середньостроковій перспективі. Зокрема, зростання реального ВВП відновиться на рівні до 2% у 2015 році і досягне 4-4,5% у середньостроковій перспективі.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, але припускає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вжиття заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% у 2014 році і 10,5% у 2015 році.

При цьому Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% при інфляції 14,4% на тлі ескалації насильства на південному сході країни і загальноекономічних проблем, йдеться в регіональному економічному огляді банку.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Разом з тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, припускала зростання реального ВВП на 3% при інфляції 8,3%.

За даними Держстату, спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

У січні Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s віднесло банківський сектор України до групи 10 (найслабкіша група) за рівнем галузевих і країнових ризиків (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA), і оцінює частку проблемних кредитів у банківському секторі в 40% сукупного обсягу кредитів.