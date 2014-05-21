В Україні знову продають валюти більше, ніж купують

Чистий приплив безготівкової валюти до України з початку місяця станом на 19 травня станови 163 млн. дол., при цьому приплив готівкової валюти за цей період становив 30 млн. грн. Про це повідомив під час прес-конференції директор департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку Національного банку України Сергій Кораблін.

Чиновник також відзначив, що чистий приплив безготівкової валюти до України в квітні становив 174 млн. дол.

“Ми спостерігаємо чистий приплив інвалюти до країни і плюс банки та клієнти продають більше, ніж купують”, - сказав він.

При цьому Кораблін відзначив, що, незважаючи на превалювання продажу валюти над купівлею, на міжбанку курс гривні продовжує перебувати під впливом соціально негативних очікувань.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж (перевищення пропозиції над попитом) готівкової валюти населенням у квітні 2014 року становив 259,1 млн. дол., тоді як останні 8 місяців поспіль була зафіксована чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією).

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