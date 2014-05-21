Держборг України за квартал знизився на $7,2 млрд

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 1 квітня склала 65,894 млрд дол (721,837 млрд в гривневому еквіваленті), що на 7,216 млрд дол, або на 9,87%, менше показника на початок поточного року в 73,110 млрд дол, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, прямий і гарантований державою зовнішній борг у січні-березні знизився на 608 млн дол, або на 1,62%, - до 36,960 млрд дол, внутрішній - на 6,608 млрд дол, або на 18,59%, - до 28,934 млрд дол.

Прямий держборг уряду України в першому кварталі знизився на 6,205 млрд дол, або на 10,33%, - до 53,875 млрд дол (590,180 млрд у гривневому еквіваленті), його частка в загальній сумі державного та гарантованого державою боргу за перший квартал знизилася на 0,27 п.п. - до 81,76%. У тому числі зовнішній борг уряду скоротився на 146 млн дол, або на 0,52%, - до 27,786 млрд дол, внутрішній - на 6,059 млрд дол, або на 18,85%, - до 26,089 млрд дол

Сума гарантованого державою боргу України в січні-березні знизилася на 1,012 млрд дол, або на 7,77% , - до 12,018 млрд дол, зокрема гарантований зовнішній борг склав 9,174млрд дол, гарантований внутрішній борг - 2,845 млрд дол

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за 2013 зросла на 8,583млрд дол, або на 13,31% , - до 73,078 млрд дол ( 584,114 млрд в гривневому еквіваленті).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш кредиту в обсязі 3,19 млрд дол в рамках дворічної програми співпраці на 17 млрд дол 7 травня.

Відновлення співпраці з МВФ «розморозив» для України ряд програм з отримання фінансової допомоги від широкого кола фінансових організацій, яка, за оцінками експертів, може скласти до 27 млрд дол протягом двох років. Зокрема, 19 травня Україна розмістила п'ятирічні євробонди на 1 млрд дол під гарантії уряду США за безпрецедентно низькою ставкою купона в 1,8 % річних. Також 13 травня було підписано меморандум про макрофінансову допомогу від Євросоюзу Україні в обсязі 1 млрд євро, перший транш якої у розмірі 100 млн євро надійшов в Україну 20 травня.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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