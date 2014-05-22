Десятки керівників міжнародних компаній відмовилися від бізнес-форуму у Петербурзі

Німецькі Deutsche Bank, Siemens та енергетичний гігант E.ON підтвердили 21 травня, що їхні очільники не поїдуть до Санкт-Петербурга. Раніше про таке рішення оголосили керівники ще трьох десятків інших міжнародних фірм, повідомляє "Радіо Свобода".

Основним доповідачем бізнес-форуму в Санкт-Петербурзі 23 травня буде президент Росії Володимир Путін.

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Уряд США звернувся до американських бізнес-лідерів з пропозицією скасувати участь у цьому заході. Офіс канцлера Німеччини Анґели Меркель натомість заявив, що її уряд не робив жодних рекомендацій щодо участі представників німецьких компаній.