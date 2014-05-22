Десятки керівників міжнародних компаній відмовилися від бізнес-форуму у Петербурзі
07:52, 22 травня 2014Фінанси
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Керівники десятків найбільших міжнародних компаній скасували участь у триденному міжнародному бізнес-форумі, який розпочинається сьогодні в Санкт-Петербурзі. Так вони демонструють своє ставлення до анексії Росією Криму і ролі Москви в українській кризі.
Від форуму Путіна багато хто відмовився / REUTERS
Німецькі Deutsche Bank, Siemens та енергетичний гігант E.ON підтвердили 21 травня, що їхні очільники не поїдуть до Санкт-Петербурга. Раніше про таке рішення оголосили керівники ще трьох десятків інших міжнародних фірм, повідомляє "Радіо Свобода".
Основним доповідачем бізнес-форуму в Санкт-Петербурзі 23 травня буде президент Росії Володимир Путін.
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Уряд США звернувся до американських бізнес-лідерів з пропозицією скасувати участь у цьому заході. Офіс канцлера Німеччини Анґели Меркель натомість заявив, що її уряд не робив жодних рекомендацій щодо участі представників німецьких компаній.
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