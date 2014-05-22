Фонд гарантування вкладів ліквідує «Реал Банк» Курченка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації «Реал Банку» на основі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію, повідомляється на сайті фонду.

«Відповідно до постанови правління Національного банку України від 21 травня №295 «Про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію «Реал Банку» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 21 травня №34 про початок процедури ліквідації «Реал Банку», - йдеться в повідомленні фонду.

Фонд уповноважив на ліквідацію банку Владислава Кадирова, раніше тимчасового адміністратора банку.

Фонд повідомив, що вкладники банку з 28 травня до 9 липня включно можуть звертатися до установ «УкрСиббанку», який є агентом фонду, для отримання гарантованої суми відшкодувань за вкладом. Виплати після цієї дати здійснюватимуться на основі індивідуальних письмових звернень до фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Виплати здійснюватимуться на основі індивідуальних письмових звернень до фонду до дня внесення ліквідації банку як юридичної особи.

Вимоги кредиторів банку приймаються протягом 30 днів з дня публікації в газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр» оголошення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасові адміністрації в «Реал Банк» і «Брокбізнесбанк» 3 березня на основі рішень Нацбанку про визнання цих банків неплатоспроможними.

Ключовим інвестором «Реал Банку» є власник «Брокбізнесбанку», що належить групі компаній ВЕТЭК Сергія Курченка.

«Реал Банк» працював на ринку України з 1990 року і входив до групи невеликих фінустанов.

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