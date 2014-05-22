У «Промекономбанку» ввели тимчасову адміністрацію

Про це повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, Фонд прийняв рішення про введення тимчасової адміністрації в банк на основі постанови правління Національного банку України №296 від 21 травня 2014 року «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Промекономбанк» до категорії неплатоспроможних».

Фонд призначив тимчасовим адміністратором банку Ігоря Волощука.

За інформацією фонду, в період тимчасової адміністрації банку вкладники можуть одержати кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками, з відсотками на дату визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

Водночас, у фонді наголосили, що подача заяв на виплату коштів до початку і в період роботи тимчасової адміністрації законодавством не передбачена, виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, який формує уповноважена особа фонду.

Як повідомляв УНІАН, з 24 квітня тимчасова адміністрація працює в «Інтербанку», з 14 березня - в банках «Форум» і «Меркурій», з 3 березня - в «Брокбізнесбанку» і «Реалі Банку». Також тимчасова адміністрація з 17 січня працювала в банку «Даніель».

Довідка УНІАН. «Промекономбанк» (м. Донецьк) працює в Україні з січня 1998 року. За інформацією на сайті банку його основним власником є компанія «Супрім-К» (42,4971%).