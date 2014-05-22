Долар на міжбанку опустився нижче 12 гривень

У четвер, 22 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/12,0500, на 12:00 звузився спред до 11,9100/11,9900, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня сьогодні відкрився котируваннями 16,1870/16,4625, на 12:00 ціни становили 16,2910/16,4045.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3455/0,3514, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3467/0,3491.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3663/65, змінюючись у досить вузькому коридорі.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,1000. На закриття торгів цінові рівні впали до 11,9000/11,9300.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,1835/16,5975. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 16,2760/16,3210.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3420/0,3505. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3448/0,3477.