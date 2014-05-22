Федрезерв США продовжить м'яку монетарну політику

Регулятори ФРС США у квітні почали готувати грунт для скасування м'якої монетарної політики з обговорення того, як краще контролювати процентні ставки в процесі виведення трильйонів доларів з фінансової системи.

Остаточного рішення прийнято не було, і протокол останнього засідання, опублікований у середу, свідчить, що ФРС поки не готова "нормалізувати" грошово-кредитну політику чи підвищувати ключову ставку в найближчому майбутньому, повідомляє Reuters.

Однак обговорення на засіданні Центробанку 29-30 квітня поряд з новими коментарями провідних регуляторів показує, що дискусія про стратегію скасування стає все більш напруженою, а розкол у думках про економіку США збільшується.

Наступне засідання відбудеться в середині червня, коли до комітету, що визначає грошово-кредитну політику, приєднається Стенлі Фішер, колишній голова Банку Ізраїлю, чиє призначення в раду ФРС було підтверджено в середу Сенатом США.

Хоча економічні прогнози, оновлені на квітневому засіданні, як і раніше оптимістичні, регулятори одностайні в тому, що досягнення стійкого підвищення рівня інфляції, ймовірно, займе роки.

Учасники засідання також обговорили ринок зайнятості США, проаналізувавши дані про те, що падіння частки короткочасно безробітних може викликати стрибок інфляції навіть при надзвичайно високій кількості довготривало безробітних.

Багато чиновників вважають такий висновок неочевидним. Більше того, вони послалися на слабке зростання зарплат як на вказівку, що ринок праці може виявитися більш млявим, ніж можна подумати, судячи з рівня безробіття у 6,3%.

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Обговорення відміни акомодаційної політики ФРС - ще один сигнал про те, що ера нульових ставок і масштабної скупки облігацій підходить до кінця. Закачавши у фінансову систему трильйони доларів, ФРС зараз повинна розробити інструменти для їх виведення.

"Учасники в цілому згодні, що почати обговорення варіантів нормалізації на цьому засіданні було розумно", - йдеться в протоколі. Обговорення "не означало, що нормалізація обов'язково почнеться в найближчому майбутньому", додає документ.

Інвестори очікують, що ФРС підвищить ключову ставку не раніше середини наступного року, і протокол останнього засідання ФРС не змінив цю думку.