П'ятницький розповів про перспективи українських товарів на ринках ЄС

Україна може удвічі збільшити обсяг тарифних квот на поставки товарів до Євросоюзу у 2014 році.

Про це під час круглого столу заявив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П’ятницький.

«Це унікальний рік, коли, грубо кажучи, за 8 місяців можна використовувати подвійний обсяг річної квоти», - сказав П’ятницький.

За його словами, дія автономних торгових преференцій, наданих ЄС в односторонньому порядку, передбачає повну річну квоту, а підписання економічної частини Угоди про асоціацію України з ЄС відкриє ще одну річну квоту до кінця року.

«Якщо ми починаємо угоду з 1 вересня або 1 жовтня, то ми починаємо її як повноцінну угоду. Квота діятиме річна, не квартальна, не скоригована на певну кількість місяців, а саме річна», - уточнив П’ятницький.

Крім того, він відзначив, що Україна надалі зможе збільшувати розміри квот, якщо діючі квоти будуть вичерпані, а європейські споживачі будуть зацікавлені в подальших поставках.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС.

Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для поставок українських товарів, а також установку квот на такі поставки, що дозволить українським експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

Починаючи з моменту введення автономного преференційного торгового режиму, ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який має діяти в перший рік після введення вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Даний режим діятиме до 1 листопада цього року або до підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і ЄС. Надалі Євросоюз може продовжити дію цих преференцій.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA) - зона вільної торгівлі, яка об'єднує митні території чотирьох європейських країн, які не вступили до Європейського Союзу, зокрема, Республіки Ісландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії і Швейцарської Конфедерації. Зона вільної торгівлі забезпечує країнам-членам режим вільної торгівлі товарами і послугами, а також гарантує вільний рух капіталів і фізичних осіб.