Україна посіла 49-те місце в рейтингу конкурентоспроможності країн

Україна посіла 49-е місце з 60 у щорічному світовому рейтингу економічної конкурентоспроможності країн, який проводиться міжнародним Інститутом розвитку менеджменту (IMD), повідомляється на сайті організації.

Перше місце в рейтингу посіли США. Як наголошується в повідомленні, причина успіху США полягає в стійкості економіки, низьких показниках безробіття і домінуванні в галузі технології та інфраструктури.

До першої десятки найбільш конкурентоспроможних країн також увійшли Швейцарія, Сінгапур, Гонконг, Швеція, Німеччина, Канада, Об'єднані Арабські Емірати, Данія, Норвегія і Люксембург.

Згідно з рейтингом, Естонія посіла 30-е місце, Казахстан - 32-е, Литва - 34-е, Латвія - 35-е, Росія - 38-е.

Довідка УНІАН. The IMD World Competitiveness Yearbook - щорічне аналітичне дослідження конкурентоспроможності, яке IMD проводить з 1989 року в співдружності з дослідницькими організаціями у всьому світі. До 1996 року Інститут готував звіти про конкурентоспроможність економік спільно з аналітичною групою Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), а з 1996 року ці дві організації випускають два різні дослідження.

Україна посіла 84-е місце з 148 країн в Індексі глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) рейтингу ВЕФ, опустившись за рік на 11 позицій через бюрократизм і відсутності прозорості інституційної структури країни.