Міжбанк закрився доларом по 12 гривень

У четвер, 22 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,9200/12,0000 грн/дол. проти 11,9100/11,9900 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів знизилися до 16,2915/16,4050 грн/євро проти 16,2910/16,4045 грн/дол. на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3655/1,3685.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів знизилися до 0,3474/0,3494 грн/рубль проти 0,3467/0,3491 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,3100 (-0,1200).

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9000/11,9300 грн/дол., щодо євро - на рівні 16,2760/16,3210 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3420/0,3505 грн/рубль.