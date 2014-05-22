У Мінфіні підрахували, що армії потрібно 12 млрд гривень

Міністерство фінансів України на підставі запитів військових про фінансування, оцінює їхні потреби в 12 млрд грн, повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.

Міністр нагадав, що уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, у тому числі на 100 млн для фізичних осіб, але потреби у фінансуванні військових значно більші.

«Запит, який військові нам надіслали, оцінюється приблизно в 12 млрд грн. Ми це поступово зберемо», - сказав Шлапак, купуючи казначейські зобов'язання в касі «Ощадбанку».

Міністр закликав купувати казначейські зобов'язання, висловив упевненість, що його приклад наслідуватимуть члени Кабінету міністрів, і пообіцяв, що облігації будуть погашені через 2 роки.

«Ці облігації через два роки держава вам погасить, можу вам це пообіцяти», - сказав він.

Шлапак також повідомив, що кошти від продажу казначейських зобов'язань «військові» в розмірі 100 млн грн спрямують на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів.

«Ми вирішили на 100 млн грн закупити 5 бронетранспортерів і бронежилети», - сказав міністр. За його інформацією, загалом на потреби армії вже спрямовано понад 7 млрд грн з держбюджету.

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Як повідомляв УНІАН, зі вчорашнього дня почалося розміщення казначейських зобов'язань «військові», випущених на 100 млн грн для фізичних осіб.

