У Мінфіні підрахували, що армії потрібно 12 млрд гривень

15:44, 22 травня 2014
Фінанси
1

Уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн  

В Минфине подсчитали, что армии нужно 12 млрд гривень / REUTERS

Міністерство фінансів України на підставі запитів військових про фінансування, оцінює їхні потреби в 12 млрд грн, повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів Олександр Шлапак.

Міністр нагадав, що уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, у тому числі на 100 млн для фізичних осіб, але потреби у фінансуванні військових значно більші.

«Запит, який військові нам надіслали, оцінюється приблизно в 12 млрд грн. Ми це поступово зберемо», - сказав Шлапак, купуючи казначейські зобов'язання в касі «Ощадбанку».

Міністр закликав купувати казначейські зобов'язання, висловив упевненість, що його приклад наслідуватимуть члени Кабінету міністрів, і пообіцяв, що облігації будуть погашені через 2 роки.

«Ці облігації через два роки держава вам погасить, можу вам це пообіцяти», - сказав він.

Шлапак також повідомив, що кошти від продажу казначейських зобов'язань «військові» в розмірі 100 млн грн спрямують на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів.

«Ми вирішили на 100 млн грн закупити 5 бронетранспортерів і бронежилети», - сказав міністр. За його інформацією, загалом на потреби армії вже спрямовано понад 7 млрд грн з держбюджету.

Читайте такожНа підтримку української армії перерахували вже понад 122 млн грн

Як повідомляв УНІАН, зі вчорашнього дня почалося розміщення казначейських зобов'язань «військові», випущених на 100 млн грн для фізичних осіб.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter