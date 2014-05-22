Під час обшуку у главреда "Вести" виявили 1,5 млн гривень

Співробітники податкової міліції під час обшуку в офісі компанії “Вести Масс-медиа” виявили у видавця газети “Вести” Ігоря Гужви 1,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив заступник міністра доходів і зборів Володимир Хоменко, який займається службою фінансових розслідувань.

«Знайшли в кабінеті у Гужви (головного редактора газети «Вести» - УНІАН) 1,5 млн. грн. Заарештовано 313 тис. грн на його особових рахунках. На рахунках “Вести Масс-медиа” - 97 тис. грн. Ці кошти кримінального походження», - сказав Хоменко.

За його словами, наразі обшук в офісі “Вести Масс-медиа” триває, проте співробітникам Міндоходів намагаються перешкодити.

«Зараз блокують проведення обшуку. Стягують народ і самооборону», - сказав заступник міністра.

Хоменко пояснив, що починаючи з квітня поточного року, співробітники міністерства розслідують незаконну конвертаційну діяльність окремих фінансових установ України. Зокрема Міндоходів встановило, що підприємство «Торггазстрім ЛТД» (м. Сімферополь) перерахувало 93,6 млн. грн на адресу Сумського приватного підприємства, яке тривалий час декларує відсутність господарської діяльності. Після чого вказана сума була перерахована на рахунок «Вести Масс-медиа». У зв'язку з цим Хоменко заявив, що податкова міліція розслідує причетність компанії «Вести Масс-медиа», яка займається випуском щоденної безкоштовної газети «Вести», до незаконної конвертаційної діяльності.

За словах Хоменка, співробітники податкової міліції виявили, що “Торггазстрім ЛТД” пов'язаний з “Реал Банком”, який належить скандально відомому бізнесменові Сергію Курченку.

“Я неодноразово говорив, що ми працюємо щодо банків, які задіяні в схемах Курченка. Зараз почали відпрацьовувати “Реал Банк”. Коли ми відпрацьовували “Реал Банк” у Сімферополі, ми вийшли на "Торггазстрім ЛТД", яке перерахувало 93,6 млн. грн фінансової допомоги на адресу “Ледіс” (Сумська обл.)”, - сказав він.

Заступник міністра повідомив, що одного директора сумського підприємства було допитано правоохоронними органами, проте жодної інформації він надати не зміг. Другий керівник компанії зараз ховається.

Хоменко повідомив, що для з'ясування законності походження і використання цих коштів здійснюватиметься досудове слідство за фактами фіктивного підприємництва і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з тим, Хоменко наголосив, що не потрібно розцінювати дії податкової міліція як тиск на журналістів.

“Я ще раз кажу, мене не цікавить, про що пише газета, які матеріали готує, для кого пише і кому вона продається. Ми (податкова міліція - УНІАН) не виконуємо жодного замовлення”, - сказав Хоменко.

Водночас Ігор Гужва на своїй сторінці в Facebook написав, що 1,5 млн гривень які знайшли в кабінеті, належать одному зі співробітників.

Довідка УНІАН. "Вести Масс-медиа" входить до складу великого українського медіахолдингу "Мультимедіа інвест-груп". Холдингу також належить інтернет-газета "Вести", телеканал UBR, щотижневий журнал "Вести. Репортер". Керівником і власником холдингу є Ігор Гужва.