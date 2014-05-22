Уряд виділяє 100 млн гривень на закупівлю 22 БТРів

Для Збройних сил України та Національної гвардії планується закупити 22 БТР-3Е, на їх придбання уряд виділяє 100 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну , про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив сьогодні під час відвідання однієї з військових частин під Києвом, де цього дня відбуваються планові комплексно-польові заняття 2-го резервного батальйону Нацгвардії та підрозділу спеціального призначення для виконання завдань по АТО.

Під час планових комплексно-польових занять бійці відпрацьовували низку завдань, зокрема, дії щодо затримання озброєних злочинців, звільнення заручників, відбиття нападу злочинців та їх затримання, дії особового складу КПП під час огляду транспортних засобів. Відпрацьовувалися також вправи зі стрільби, прийоми рукопашного бою, елементи загального та спеціального курсів дресирування службових собак.

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Яценюк передав бійцям сучасні відмінні від російських стандартів засоби спецзв’язку, бронежилети різних ступенів захисту та каски.

Глава уряду підкреслив, що ЗСУ та Нацгвардія забезпечуються необхідним у якнайшвидших темпах, адже 23 роки держава нічого не закуповувала для армії.

Яценюк висловив співчуття родинам загиблих у ході антитерористичної операції і запевнив усіх, «що країна нікого не забуде».

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