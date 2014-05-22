У МВФ розповіли, коли Україна отримає другий транш кредиту

Україна в кінці липня - початку серпня може отримати від Міжнародного валютного фонду другий транш кредиту обсягом 1,4 млрд дол. в рамках виконання дворічної програми співпраці між Україною і МВФ.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН сказав постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.

«Ми очікуємо приїзду оціночної місії в кінці червня - початку липня. Дата візиту поки не затверджена. Як тільки дізнаємося, обов'язково повідомимо, - сказав Ваше. - Але поки план такий: місія буде працювати в Україні, потім до кінця липня представить оціночну доповідь на засіданні Ради директорів, і вже за результатами засідання Україна отримає чи не отримає другий кредитний транш. Мова йде про близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей - кінець липня - початок серпня».

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При цьому Ваше підкреслив, що місія буде сконцентрована на оцінці економічної ситуації, а також прогресу, який має бути досягнутий порівняно з березнем 2014 року. «В основному це будуть макроекономічні питання», - підкреслив Ваше.

Він також додав, що до приїзду оціночної місії в Україні будуть працювати технічні місії, метою яких стане надання саме консультаційної допомоги уряду в питаннях фіскальної дисципліни, боротьби з корупцією. «Вони також зроблять свій внесок в оцінку ситуації в країні і у досягнення необхідного прогресу, який стане запорукою позитивного рішення Ради директорів щодо України», - зазначив Ваше.

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Він не виключив, що фактор політичної нестабільності також буде враховано. «Робота оціночної місії полягає в тому, щоб показати картину в комплексі. Безперечно, ми будемо обговорювати це питання (політичної нестабільності - УНІАН). Але не менш важливими будуть дії уряду з подолання труднощів і оцінка цих дій нашими фахівцями».

При це глава представництва МВФ додав, що Фонд відстежує ситуацію постійно. «Перебуваючи тут, відстежуємо ситуацію щодоби. Я хочу висловити вдячність уряду - ми не відчуваємо дефіциту інформації і отримуємо всі оперативні зведення, в першу чергу фінансового характеру - про роботу підрозділів Національного банку, податкової адміністрації у східних регіонах», - сказав він.

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