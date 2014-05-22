«Ощадбанк» буде у суді відстоювати свої права в Криму

Він зазначив, що сьогодні правління банку знову розглядало ситуацію в Автономній Республіці Крим, і ухвалило рішення максимально прискорити процедуру закриття підрозділу банку.

«Сьогодні відбувається процес документування тих збитків, які заподіяні державному «Ощадбанку», відео- і документальна фіксація правопорушень. Готуються судові позови. Ми братимемо участь у судовому позові, який зараз готується Україною до Російської Федерації. Готуємося у тій частині, де були заподіяні збитки державному «Ощадбанку», - сказав банкір.

За його словами, банк має намір вести судове і кримінальне переслідування всіх, хто брав участь у злочинних посяганнях і крадіжці державного майна, і відповідні заяви до правоохоронних органів готуються. «Жодна копійка, яка була вкрадена з державного «Ощадбанку», не пройде непоміченою і відгукнеться тим, хто брав у цьому участь. Якщо не сьогодні, то обов'язково завтра», - сказав Пишний.

Він підкреслив, що Крим був і залишається територією унітарної України, і банк відновить роботу в Криму після завершення окупації.

«Ощадбанк» чітко заявив, що він вимушено і тимчасово припиняє свою присутність в Автономній Республіці Крим до моменту завершення окупації. Ми туди повернемося і працюватимемо», - резюмував голова правління банку.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Автономної Республіки Крим 21 травня вивезла у невідомому напрямі 32,45 млн грн зі сховища державного «Ощадбанку», через що банк позбавлений можливості виконувати свої зобов'язання перед кримськими клієнтами.

Нагадаємо, 16 травня окупаційна влада Криму намагалася вилучити 73 млн грн готівкових коштів у регіональному відділенні «Ощадбанку».

На початку квітня Пишний заявляв, що по відношенню до власності «Ощадбанку» і держави Україна в Криму здійснюється політичне рейдерське захоплення.

Національний банк України 7 травня заборонив українським банкам здійснювати діяльність в Криму до закінчення російської окупації, і на даний час банки вживають заходи для закриття своїх підрозділів в автономії.