Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на $4,3 млрд

Міжнародні резерви РФ станом на 16 травня склали 466,8 мільярда доларів проти 471,1 мільярда доларів на 9 травня, повідомив в четвер Банк Росії, передає РИА Новости.

Таким чином, резерви за тиждень зменшилися на 4,3 мільярда доларів, або на 0,9%. Тижнем раніше було зафіксовано зниження резервів на 0,5 мільярда доларів, або на 0,1%.

За підсумками 2013 року міжнародні резерви РФ скоротилися на 5% - до 510 мільярдів доларів. Резерви досягли історичного максимуму на початку серпня 2008 року - 598 мільярдів доларів. У період кризи резерви знижувалися до 376 млрд. доларів (в середині березня 2009 року).

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Міжнародні резерви РФ - це іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

