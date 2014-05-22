Мінекономрозвитку: ВВП України у 2015 році може зрости на 3,5%

“За базовим сценарієм, очікується зростання ВВП на рівні 1,7 відсотка (порівняно з потенційними можливостями економіки України воно залишатиметься порівняно незначним). За цільовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 3,5 відсотка, який проходитиме в умовах збільшення обсягів виробництва у всіх основних видах економічної діяльності”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначає прес-служба, основну відмінність між сценаріями формує насамперед інтенсивність процесів із стабілізації фінансової системи країни, здійснення структурних реформ і поліпшення інвестиційного клімату в країні.

За словами міністра економрозвитку Павла Шеремети, які наводить прес-служба, прогнози загострюють бажання все радикально переглянути і змінити. Потрібні нові підходи, щоб підвищити показники зростання економіки на 7-8% за рік.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з основними напрямами бюджетної політики на 2015 рік, розробленими Кабінетом міністрів України, уряд прогнозує зростання реального ВВП на рівні 1,7% при річній інфляції 5,4%.

Основні завдання бюджетної політики на 2015 рік спрямовані на подальшу стабілізацію державних фінансів і передбачають втримання граничного обсягу дефіциту держбюджету в межах 3% ВВП, а також втримання обсягу держборгу на економічно безпечному рівні, але не більше 55% ВВП.

Європейський банк реконструкції і розвитку в своєму останньому огляді прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% на тлі ескалації насильства на південному сході країни і загальноекономічних проблем.

Міжнародний валютний фонд очікує зниження ВВП України цього року на 5%, тоді як за прогнозами Світового банку ВВП країни знизиться на 3%.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3%. Разом з тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала збільшення реального ВВП на 3%.

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