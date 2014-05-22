У Костянтинівці терористи намагаються «націоналізувати» заводи

Бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) займаються насильницьким відбиранням приватного майна, мотивуючи свої дії необхідністю «націоналізації».

Про це РБК-Україна повідомив співробітник заводу «Спецтехскло А» (Костянтинівка, Донецька обл.).

«20 травня до нас прийшли бойовики в балаклавах з автоматами і сказали, що підприємство націоналізується. Вони сказали, що терміново потрібні гроші, тому вони вивезуть обладнання та цінні речі, щоб їх продати. А гроші підуть на потреби ДНР. Частину грошей, можливо, залишать співробітникам. Вони пригрозили, що, якщо буде опір, то нікому з працівників заводу та їх сім'ям це не минеться», - сказав один зі співробітників заводу «Спецтехскло А».

За його словами, керівництву заводу представниками ДНР було оголошено, що після націоналізації підприємство буде ліквідовано. «Вони сказали, що підприємство в умовах ДНР приносити прибуток не буде, а от на ліквідації та розпродажі грошей можна заробити», - зазначив співробітник заводу.

За його словами, аналогічні візити бойовики ДНР здійснюють й на інші підприємства Костянтинівки. «Народ наляканий, не знає, що робити, до кого звертатися за допомогою. Бояться і за себе, й за родини. Місто - суцільна зона воєнних дій», - сказав співробітник заводу.

Раніше власник компанії СКМ Рінат Ахметов закликав робочих своїх підприємств вийти на попереджувальний страйк проти сепаратизму і підкреслив, що «дії збройних сепаратистів є боротьбою проти Донбасу. А люди c автоматами під гаслами про те, що Київ повинен їх почути, займаються мародерством і грабежами», називаючи це націоналізацією.

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Нагадаємо, завод «Спецтехскло А» є основним постачальником скловиробів для вітчизняних авіаційних і авіаремонтних заводів. Він має необхідне обладнання і технологію, які дозволяють виробляти кулестійке скло.



