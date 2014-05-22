У Костянтинівці терористи намагаються «націоналізувати» заводи
Народ наляканий, не знає, що робити, до кого звертатися за допомогою
Бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) займаються насильницьким відбиранням приватного майна, мотивуючи свої дії необхідністю «націоналізації».
Про це РБК-Україна повідомив співробітник заводу «Спецтехскло А» (Костянтинівка, Донецька обл.).
«20 травня до нас прийшли бойовики в балаклавах з автоматами і сказали, що підприємство націоналізується. Вони сказали, що терміново потрібні гроші, тому вони вивезуть обладнання та цінні речі, щоб їх продати. А гроші підуть на потреби ДНР. Частину грошей, можливо, залишать співробітникам. Вони пригрозили, що, якщо буде опір, то нікому з працівників заводу та їх сім'ям це не минеться», - сказав один зі співробітників заводу «Спецтехскло А».
За його словами, керівництву заводу представниками ДНР було оголошено, що після націоналізації підприємство буде ліквідовано. «Вони сказали, що підприємство в умовах ДНР приносити прибуток не буде, а от на ліквідації та розпродажі грошей можна заробити», - зазначив співробітник заводу.
За його словами, аналогічні візити бойовики ДНР здійснюють й на інші підприємства Костянтинівки. «Народ наляканий, не знає, що робити, до кого звертатися за допомогою. Бояться і за себе, й за родини. Місто - суцільна зона воєнних дій», - сказав співробітник заводу.
Раніше власник компанії СКМ Рінат Ахметов закликав робочих своїх підприємств вийти на попереджувальний страйк проти сепаратизму і підкреслив, що «дії збройних сепаратистів є боротьбою проти Донбасу. А люди c автоматами під гаслами про те, що Київ повинен їх почути, займаються мародерством і грабежами», називаючи це націоналізацією.
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Нагадаємо, завод «Спецтехскло А» є основним постачальником скловиробів для вітчизняних авіаційних і авіаремонтних заводів. Він має необхідне обладнання і технологію, які дозволяють виробляти кулестійке скло.