Експерти прогнозують рекордний рівень інфляції за останні 4 роки

Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) прогнозує в поточному році рекордний рівень інфляції за останні 4 роки на рівні 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший аналітик з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь на прес-конференції.

«У нас буде рекордна інфляція за останні 4 роки на рівні 15%, грудень до грудня», - сказав Жолудь, представляючи прогнози МЦПД на поточний рік. За його словами, такий рівень інфляції буде досягнуто в середині поточного року, і зростання цін відбудеться за рахунок девальвації гривні та подорожчання імпортних продуктів, а також за рахунок підвищення адміністративно регульованих цін.

Експерт нагадав, що економіка України перебуває у стадії рецесії що раніше МЦПД вже прогнозував падіння ВВП України в поточному році на 6,5%. У той же час, він зазначив, що наступного року економіка може повернутися до зростання. «Ми очікуємо, якщо уряд зможе провести хоча б частину реформ, що відбудеться економічне зростання в наступному році на 4%, але це незначно і навіть не покриє падіння поточного року», - додав Жолудь.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні порівняно з лютим 2014 року склала 2,2%, у річному вираженні (проти березня 2013 року) - 3,4%, з початку 2014 року (березень 2014 року до грудня 2013 року) - 3%.

Падіння ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становило 1,1%.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% за інфляції 12-14%.

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