Світовий банк схвалив пакет допомоги Україні в $1,48 млрд

Рада виконавчих директорів Світового банку сьогодні, 22 травня, схвалила три нові проекти для України загальною вартістю 1,48 млрд дол США, повідомили УНІАН у відділі зовнішніх зв'язків регіонального представництва банку в Україні, Білорусі та Молдові.

Як повідомляється, пакет з трьох нових проектів є частиною загального обсягу допомоги Україні, анонсованої Групою Світового банку в березні цього року, і банк очікує, що ця допомога в розмірі до 3,5 млрд дол надійде в Україну до кінця 2014 року. Фінансування буде супроводжуватися технічною допомогою та проведенням діалогу з владою України для прискорення структурних і макроекономічних реформ.

«Українська влада розробили комплексну програму реформ, яку вона прагне реалізувати за сприяння Групи Світового банку, - наводяться в повідомленні слова президента Групи Світового банку Джима Йонг Кіма. - Ми збільшуємо нашу допомогу, тому що ми прагнемо допомогти покращити життя людей в Україні і досягти економічного оздоровлення в цей важливий для країни момент».

Як повідомляється, першу позику в сумі 750 млн дол буде спрямовано на підтримку бюджету, також муніципальні теплоенергетичні компанії в 10 містах по всій країні отримають 382 млн дол в рамках підвищення енергоефективності, а в рамках проекту розвитку міської інфраструктури буде надано 350 млн дол фінансування 10 водопостачальним комунальним підприємствам по всій країні і одній компанії з утилізації твердих відходів.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш кредиту в обсязі 3,19 млрд дол в рамках дворічної програми співпраці на 17 млрд дол 7 травня.

Відновлення співпраці з МВФ «розморозив» для України ряд програм з отримання фінансової допомоги від широкого кола фінансових організацій, яка, за оцінками експертів, може скласти до 27 млрд дол протягом двох років. Зокрема, 19 травня Україна розмістила п'ятирічні євробонди на 1 млрд дол під гарантії уряду США за безпрецедентно низькою ставкою купона в 1,8 % річних. Також 13 травня було підписано меморандум про макрофінансову допомогу від Євросоюзу в обсязі 1 млрд євро, перший транш якої у розмірі 100 млн євро надійшов в Україну 20 травня.

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Довідка УНІАН. Світовий банк є основним партнером України в галузі розвитку. З урахуванням нових інвестицій поточний кредитний портфель Світового банку досягне 3,39 млрд дол в рамках 11 проектів в країні. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році зобов'язання банку в країні перевищили 8,5 млрд дол в рамках 43 проектів і програм.

