Курс гривні буде в межах 10,5-11,5 грн/дол. - експерти

«Курс близько 11-11,5 грн/дол., якщо не буде політичних ризиків, цілком можливий», - сказав старший аналітик з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь на прес-конференції. За його словами, при зниженні напруги на сході України, гривня може зміцнитися до рівня 10,5 грн/дол.

Присутній на прес-конференції виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Сергій Мамедов також спрогнозував зміцнення гривні за стабілізації політичної ситуації. «10,5-11,5 грн/дол., у цьому діапазоні будемо рухатися, коли буде більше пропозиції валюти на ринку», - сказав банкір. Він пояснив, що зростання пропозиції валюти можливе за стабілізації обстановки в країні, що сприятиме підвищенню очікувань громадян і бізнесу, активізації надходжень валюти за експортними операціями та інвестицій в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій, але одночасно посилив заходи до валютних спекулянтів.

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Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу, 21 травня, встановився на рівні 11,7232 грн/дол., і, таким чином, порівняно з початком поточного року гривня знецінилася більш ніж на 40%, враховуючи середньозважений курс на міжбанку 3 січня на рівні 8,1495 грн/дол.

Згідно із заявою міністра фінансів України Олександра Шлапака, об'єктивним для нашої країни є курс гривні до долара на рівні 11 грн/дол., а знецінення гривні викликане реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

