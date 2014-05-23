Крим має намір просити Путіна продовжити перехідний період

Нелегетимное уряд анексованих Криму і Севастополя мають намір просити президента Росії Володимира Путіна продовжити, перехідний період, передає сайт "Новини Криму" .

З посиланням на «Севастопольські новини» сайт пише, що цю інформацію в четвер на засіданні президії Законодавчих зборів Севастополя озвучив заступник в.о. губернатора міста Олександр Свєчніков.

Читайте такожУ Криму заморожують розвиток портів - без України немає сенсу«Перехідний період поки нам встановлено указом президента до 1 січня 2015 року, але, враховуючи специфіку цього перехідного періоду, я думаю, що це занадто короткий перехідний період, ми виступимо з законодавчою ініціативою і з проханням звернемося до президента про те, щоб нам і Республіці Крим його продовжили, тому що ми фізично і технічно не встигаємо сформувати правове поле аналогічне правовому полю Російської Федерації», - сказав Свєчніков.

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