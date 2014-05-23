Долар на міжбанку піднявся до 12,10 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 11,9000/12,1000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 16,2385/16,5130 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3467/0,3525 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,3647/49 (четвер - 1,3663/65).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 травня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,9200/12,0000 грн/дол.

Котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 16,2915/16,4050 грн/євро.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3655/1,3685.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,3474/0,3494 грн/рубль.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України вважає об'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол. Підвищення курсу сьогодні пояснюють реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

У той же час МВФ допускає падіння гривні до 12-13 грн/дол.

З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%.

