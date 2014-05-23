"ПриватБанк" додаватиме українцям 5% до зарплати, витраченої на купівлі в магазинах

З 1 червня ПриватБанк повертатиме власникам зарплатних карток 5% від суми зарплати, витраченої на купівлі в магазинах. Така соціальна ініціатива ПриватБанку триватиме до 1 вересня. Вона призначена для всіх власників зарплатних карток: співробітників бюджетних організацій, промислових підприємств і комерційних компаній.

ПриватБанк оголосив про нову всеукраїнську акцію «Тримай 5!», у ході якої банк повертатиме клієнтам 5% від суми щомісячної заробітної плати, витраченої на оплату покупок у торговій мережі. Таку надбавку до зарплати зможуть отримати понад 4,2 млн співробітників як бюджетних, так і комерційних компаній та організацій. Головна умова – оплачувати карткою покупки в магазинах і торгових точках в Україні, за кордоном або в інтернет-магазинах.

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«Якщо людина витрачає свою зарплату, розраховуючись зарплатною карткою в магазинах, ми повертатимемо 5% від суми всіх таких покупок. Це гроші, які ми будемо зараховувати раз на місяць на спеціальний бонусний рахунок. За них можна купувати товари або послуги в торгових мережах партнерів банку, – говорить Голова Правління ПриватБанку Олександр Дубілет. – Для наших клієнтів така акція стане гарною підтримкою від банку в непростий час економічних змін у країні».

Щоб отримувати надбавку до зарплати від ПриватБанку, потрібно мати зарплатну картку та зареєструватися для участі в акції на сайті http://promos.privatbank.ua/derzhy5 зателефонувавши на номер 3700; у будь-якому відділенні. Усім клієнтам, які зареєстровані в акції, повертаються 5% від суми заробітної плати, витраченої на будь-які покупки в магазинах України та інших країн світу. Мінімальна та максимальна суми покупок не обмежені. Акція «Тримай 5!» стартує 1 червня і триватиме все літо.

Нараховувати надбавку до зарплати ПриватБанк буде до 10 числа наступного після купівлі місяця на спеціальний бонусний рахунок http://bonus.privatbank.ua/ зарплатної картки. Ці гроші можна використовувати для оплати товарів і послуг у магазинах – партнерах програми «Бонус Плюс», серед яких найбільші українські продуктові мережі, магазини побутової техніки, аптеки та інші торгові та сервісні підприємства України.