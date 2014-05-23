У податковій пояснили перевірку газети "Вести"

Розслідування податкової міліції Міністерства доходів і зборів щодо підприємства “Вести Масс-Медиа”, яке займається випуском щоденної безкоштовної газети "Вести", не пов'язане з журналістською діяльністю і редакційною політикою видання. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на першого заступника міністра доходів і зборів Ігоря Білоуса, який займається податковою службою.

«Редакційна політика видань, які публікує «Вести Масс-Медиа», не має жодного відношення до розслідування діяльності цієї компанії. Вид діяльності підприємства не має значення, якщо воно використовувалося в незаконних схемах», - цитує прес-служба главу податкової.

У міністерстві підкреслили, що Міндоходів не проводить податкові перевірки ЗМІ під час передвиборної кампанії, а перевірка видання "Вести" пов'язана виключно з незаконною діяльністю конвертації.

«Свобода слова - поза сумнівом, священний для демократичного суспільства принцип. Саме тому свого часу Міндоходів погодилося не проводити планові податкові перевірки засобів масової інформації на період передвиборної кампанії. Обіцянки ми дотримались», - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві зазначили, що лише «слідство і суд покажуть, що саме відбувалося з «Вестями Масс-Медиа » і як використовувалися гроші, одержані від сумнівних підприємств».

Як повідомляв УНІАН, 22 травня співробітники податкової міліції під час обшуку в офісі компанії “Вести Масс-Медиа” виявили у видавця газети “Вести” Ігоря Гужви 1,5 млн. грн.

За даними міністерства, починаючи з квітня поточного року, співробітники Міндоходів розслідують незаконну діяльність конвертації окремих фінансових установ України. Зокрема Міндоходів встановило, що підприємство «Торггазстрім ЛТД» (м. Сімферополь) перерахувало 93,6 млн. грн на адресу Сумського приватного підприємства, яке тривалий час декларує відсутність господарської діяльності. Після чого зазначену суму було перераховано на рахунок «Вести Масс-Медиа». У зв'язку з цим податкова міліція розслідує причетність компанії «Вести Масс-Медиа», яка займається випуском щоденної безкоштовної газети «Вести», до незаконної діяльності конвертації.

Разом з тим, представники деяких ЗМІ і громадські діячі заявили, що це спроба натиснути на видання у зв'язку з їх редакційною політикою.

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