У Мінфіні відзвітували, що купили армії за 7 млрд гривень

Міністерство фінансів України повідомило про розподіл додаткового фінансування в сумі 7,1 млрд грн, виділених парламентом у березні з Резервного фонду державного бюджету на сферу оборони.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінфіну, серед розподіленої суми 4,7 млрд грн передано Міністерству оборони, 2,3 млрд грн - Національній гвардії і 143,8 млн. грн - Державній прикордонній службі.

Зокрема, 3,7 млрд грн Міністерством фінансів спрямовано на купівлю, модернізацію і ремонт військової техніки і озброєння, а також забезпечення військових засобами зв'язку, 1,7 млрд грн - на забезпечення паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами і обслуговування техніки.

Водночас майже 1,1 млрд грн виділяється на грошове забезпечення військовослужбовців, зазначається у повідомленні.

За даними прес-служби, близько 600 млн грн направлено міністерством на забезпечення військових харчуванням, медикаментами і речовим майном, а також на оплату послуг перевезення і проведення навчальних зборів.

Як повідомляв УНІАН, для Збройних сил України і Національної гвардії планується придбати 22 БТР-3Е, на їх купівлю уряд виділяє 100 млн грн.

Станом на 20 травня у рамках акції «Підтримай Українську армію» на рахунки Міністерства оборони України для допомоги Збройним Силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло 125,2 млн грн.

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