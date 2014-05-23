Кабмін запустив систему "електронний уряд"

Кабінет міністрів України в тестовому режимі запустив електронну систему документообороту, повідомляє прес-служба уряду з посиланням на міністра Кабінету міністрів Остапа Семерака.

«Зараз я запровадив поки що в режимі тестування електронну систему документообороту», - процитувала прес-служба міністра.

За його словами, система обороту в електронному вигляді була створена давно, але впровадити її в роботу вдалося лише зараз.

При цьому Семерак зазначив, що електронна система документообороту дасть змогу мінімізувати ризики втрати документів, як це могло трапитися з паперовим документооборотом.

«Електронна система фотографує документ, він реєструється, і комп'ютер обдурити вже неможливо», - повідомив чиновник.

Він також додав, що якщо вдасться побудувати замкнуту систему електронного управління, то це «дозволить істотно подолати корупцію» в країні.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила проект розпорядження Кабінету міністрів «Про затвердження Плану заходів щодо створення і забезпечення функціонування систем електронного управління».

Цим проектом затверджено план заходів щодо створення і забезпечення функціонування систем електронного управління до кінця 2014 року.

Зокрема, планом заходів у 2013-2014 роках передбачено: створення єдиного інформаційного простору органів державної влади на правовому і організаційному рівнях, підготовка ряду законопроектів, розробка і схвалення концепції розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури, розробка і апробація пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг тощо.

При цьому міністерства та інші центральні органи виконавчої влади зобов'язані двічі на рік надавати в НКРЗІ інформацію про стан виконання плану зазначених заходів (за перше і друге півріччя).