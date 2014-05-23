У Росії зафіксовано рекорд відтоку коштів
12:35, 23 травня 2014Фінанси
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Тільки за тиждень він склав $81 млн.
Відтік коштів з Росії продовжує бити рекорди / uk.wikipedia.org
Відтік коштів з фондів, що інвестують у Росію, за тиждень з 15 по 21 травня склав $80,5 млн проти припливу в $47 млн минулого тижня, передає «Газета.Ru».
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