У Росії зафіксовано рекорд відтоку коштів

Відтік коштів з фондів, що інвестують у Росію, за тиждень з 15 по 21 травня склав $80,5 млн проти припливу в $47 млн минулого тижня, передає «Газета.Ru».

Читайте такожНіж Захід вдарить по Росії Як пише видання з посиланням на РІА «Новости», це - найбільший тижневий відтік з середини квітня і другий за величиною з кінця лютого.