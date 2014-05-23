Доларизація депозитів в Україні становить 43,4%

Рівень доларизації депозитів за перший квартал 2014 зріс на 6,6 п.п. і становив 43,4% у зв'язку з курсовою переоцінкою, повідомляється в монетарному огляді Національного банку України, розміщеному на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, питома вага доларових кредитів у загальному обсязі зросла 7,8 п.п. і становив 41,8%.

"Рівень доларизації депозитів за цей період збільшився на 6,6 п. п. - до 43,4%, що, зокрема, пов'язано з курсовою переоцінкою... Рівень доларизації кредитного портфеля банків зростав, враховуючи курсову переоцінку кредитів в іноземній валюті. Станом на початок квітня 2014 року цей показник становив 41,8%, тоді як на початку поточного року - 34,0%", - йдеться в огляді.

У звіті наголошують, що показник доларизації кредитів залишається на значно нижчому рівні, ніж до кризи 2008 року (на початок 2009 року - майже 60%).

Згідно зі звітом, в першому кварталі 2014 року політична і соціальна напруженість в Україні негативно впливала на очікування економічних суб'єктів, і це позначилося на збільшенні курсової волатильності гривні і підвищенні чистого попиту на іноземну валюту.

«Валютні нетто - надходження в цей період зменшилися до 51,2 млн дол. США у порівнянні з 2,5 млрд дол. США у відповідному періоді 2013 року», - йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, в першому кварталі пропозиція іноземної валюти була меншою, ніж попит на неї в обох сегментах міжбанківського валютного ринку України. На безготівковому ринку чистий попит на іноземну валюту склав 4,7 млрд дол., з піковим обсягом 3 млрд дол., у лютому, на готівковому ринку - 1,8 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у березні поточного року знизився на 3,2%, до 379,5 млрд грн у національній валюті та на 7,1%, до 26,5 млрд дол. в іноземній валюті.

Обсяг депозитів у національній валюті в березні знизився на 3,2% - до 379,5 млрд грн (з початку року - на 10,1%). У тому числі депозити фізичних осіб знизилися на 5,3% (з початку року - на 12,8%) - до 221,2 млрд грн, юридичних осіб - на 0,2% (з початку року - на 6,2%) - до 158,3 млрд грн.

Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) в березні знизився на 7,1% (з початку року - на 14,0%) - до 26,5 млрд дол. У тому числі депозити фізичних осіб знизилися на 6,4% (з початку року - на 13,7%) - до 19,8 млрд дол., юридичних осіб - на 9,0% (з початку року - на 15,0%) - до 6,6 млрд дол.