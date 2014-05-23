У російському уряді стверджують, що домовились з Visa і MasterCard

Visa і MasterCard протягом півтора року можуть створити в Росії власного оператора платіжної системи, заявив журналістам глава Мінфіну РФ Антон Силуанов, передає РИА Новости.

"Вони звернулися до уряду з пропозицією протягом півроку забезпечити режим налагодження відносин з російськими платіжними системами для того, аби протягом року - півтора створити російську компанію, чисто Visa або MasterCard", - сказав Силуанов за підсумками зустрічі з представниками глобальних платіжних систем в рамках ПМЕФ.

За його словами, обидві компанії висловили позицію, що хочуть продовжити роботу в Росії, незважаючи на проблеми в зв'язку з новим законодавством про національну платіжну систему, зокрема, з вимогою забезпечувальних заходів.

Закон, прийнятий після того, як Visa і MasterCard через введення санкцій США припинили обслуговувати карти ряду російських банків, зобов'язав зарубіжні платіжні системи з 1 липня щоквартально вносити забезпечувальні внески на спеціальний рахунок в Банк Росії в розмірі 25% від середньоденного обігу. Visa і MasterCard вважають вимоги надмірно жорсткими. Перша з них і зовсім заявляла, що готова відмовитися від роботи в Росії.

«Вони готові працювати в рамках дії цього закону під російською юрисдикцією, але питання про створення російського оператора в особі Visa і MasterCard потребуватиме часу. До цього моменту вони готові працювати у взаємодії з діючими у Росії розрахунковими системами», - уточнив Силуанов.

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Гендиректор MasterCard в Росії Ілля Рябий підтвердив, що під час зустрічі представників глобальних платіжних систем з главою Мінфіну РФ і першим віце-прем'єром РФ Ігорем Шуваловим компанії запропонували власне бачення вирішення проблем. «Наші пропозиції були прийняті досить прихильно, ми отримали попереднє схвалення цих ініціатив від уряду. Але природно, рішення, яке зараз буде прийматися, залежить в першу чергу від узгодження, яке буде прийматися безпосередньо президентом», - сказав Рябий.

Якщо ці пропозиції пройдуть, негативні фактори від введення нового закону про платіжні системи в РФ для Visa і MasterCard будуть зняті, додав він.