Нацбанк відкликав валютну ліцензію у «Актабанку»

Національний банк України відкликав ліцензію на проведення валютних операцій у «Актабанку» (м. Дніпропетровськ), який входить до групи середніх за активами, йдеться у листі регулятора, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Згідно з розпорядженням Національного банку від 22 травня № 299-р, генеральну ліцензію на здійснення «Актабанком» валютних операцій відкликано», - зазначається у листі.

Нацбанк пояснює своє рішення порушеннями банком вимог чинного законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Нагадаємо, що 21 травня Нацбанк повідомив про проведення перевірок 8 банків за валютним законодавством і припинення доступу банків, що перевірялися, до Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України на час перевірок.

Довідка УНІАН. «Актабанк» працює на ринку України з 2008 року і входить до групи середніх фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є громадяни Кіпру через компанію «Центр-Агро-Трейд». ЗМІ пов'язують «Актабанк» з бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.

