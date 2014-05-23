СБУ в Києві викрила конвертаційний центр з фінансування терористів

Сьогодні вночі у Києві було виявлено три банківських установи, через які переводились у готівку мільйонні суми грошей для фінансування сепаратистів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

За його словами, до конвертаційного центру також входили три юридичних офіси, 20 квартир, декілька десятків транспортних засобів.

Як зазначив голова СБУ, лише з початку цього року у готівку було конвертовано 700 млн грн, у тому числі для закупівлі зброї.

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“У нас є стійка підозра, що колишнє керівництво Генпрокуратури керувало і розподіляло обов'язки в цій структурі”, - сказав Наливайченко.

Він додав, що, за наявною на даний час інформацією, лише впродовж минулого року “було відмито у цій пральній машині 6 млрд грн”.

Наливайченко зазначив, що СБУ наполягатиме на тому, щоб після завершення розслідування відбувся відкритий суд для того, щоб громадяни побачили, хто безпосередньо із правоохоронних органів керував цією структурою.