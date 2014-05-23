Експерти пояснюють зниження держборгу України девальвацією гривні

Зниження обсягу державного і гарантованого державою боргу в першому кварталі поточного року в доларовому еквіваленті зумовлено девальвацією гривні, вважають експерти.

«Результат за держборгом у березні - це наслідки девальвації», - сказав у коментарі УНІАН керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. За оцінками експерта, в дійсності внутрішній борг зріс на 4,9 млрд грн, або на 1,6%, але оскільки гривня сильно девальвувала, то в доларах внутрішній борг знизився на 2,3 млрд дол. або на 7,4%. Що стосується зовнішнього боргу, то експерт зазначає його невелике зниження, на 190 млн дол. через виплат МВФ.

«Так що у доларах борг зменшився, але боргове навантаження на економіку зросло. Якщо брати щодо ВВП, то борг значно зріс: якщо на кінець року державний борг становив 40,2% ВВП, то на кінець березня це вже було 48,7% ВВП», - підкреслив Паращій.

Старший фінансовий аналітик групи «Інвестиційний Капітал Україна» Тарас Котович також пояснює різноспрямованість зміни обсягу держборгу в різних валютах зміною курсу національної валюти. «З одного боку, борг, номінований в іноземній валюті, збільшився. І навпаки, борг у національній валюті зменшився при його перерахунку за курсом гривня/долар», - пояснив він.

За оцінками експерта, в першому кварталі обсяг держборгу дійсно трохи знизився, оскільки виплати по погашенню склали більше, ніж було залучено фінансування.

«Що ж стосується перспектив на частину року, то обсяг держборгу продовжить зростати за рахунок залучених в травні позик, а також нових запозичень і випусків облігацій для поповнення статутних капіталів. Остаточний обсяг боргу також продовжить прямо залежати від обмінного курсу національної валюти», - прогнозує Котович.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 1 квітня склала 65,894 млрд дол. (721,837 млрд у гривневому еквіваленті), що на 7,216 млрд дол., або на 9,87%, менше показника на початок поточного року в 73,110 млрд дол.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш кредиту в обсязі 3,19 млрд дол. у рамках дворічної програми співробітництва на 17 млрд дол. 7 травня.

Відновлення співпраці з МВФ «розморозило» для України низку програм щодо отримання фінансової допомоги від широкого кола фінансових організацій, яка, за оцінками експертів, може скласти до 27 млрд дол. протягом двох років. Зокрема, 19 травня Україна розмістила п'ятирічні євробонди на 1 млрд дол. під гарантії уряду США за безпрецедентно низькою ставкою купона в 1,8% річних. Також 13 травня був підписаний меморандум про макрофінансову допомогу від Євросоюзу Україні в обсязі 1 млрд євро, перший транш якої в розмірі 100 млн євро надійшов в Україну 20 травня.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

