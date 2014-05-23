Долар на закритті міжбанку піднявся до 12,05 грн

У п'ятницю, 23 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,9900/12,0500 грн/дол. проти 11,9300/11,9950 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів знизилися до 16,3390/16,4250 грн/євро проти 16,2430/16,3355 грн/дол. на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3615/1,3655.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів знизилися до 0,3479/0,3517 грн/рубль проти 0,3478/0,3497 грн/рубль на 12:00.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9200/12,0000 грн/дол., щодо євро - на рівні 16,2915/16,4050 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3467/0,3491 грн/рубль.