UniCredit Bank призупинив роботу декількох відділень на сході України

UniCredit Bank призупинив роботу низки своїх відділень у містах Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь у зв'язку з ескалацією ситуації на сході України, повідомляється на сайті банку.

«UniCredit Bank вважає пріоритетним безпеку своїх клієнтів і співробітників, тому ми не можемо не реагувати на ризики поточної ситуації», - йдеться в повідомленні.

Банкомати установи продовжують працювати, тоді як банк радить клієнтам на сході України здійснювати операції за допомогою інтернет-банкінгу.

Як повідомляв УНІАН, на сході України триває активна фаза Антитерористичної операції проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів. У результаті бойових зіткнень з терористами вночі 22 травня під Волновахою (Донецька обл.) загинуло 16 чоловік, 32 - поранені.

22 травня на Луганщині терористи тричі штурмували відділ прикордонної служби «Станично-Луганське», водночас снайпери обстрілювали прикордонників. Крім того, невідомі підірвали двоколійну ділянка, а на станції Рубіжне обстріляли залізничний вокзал.

Довідка УНІАН. UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку».

Банки були частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія), в грудні 2013 року було завершено процес їх інтеграції, і об'єднаний банк продовжує роботу під новою назвою UniCredit Bank.

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