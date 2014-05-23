Данія обіцяє надати Україні фіндопомогу

Данія обіцяє надати Україні фінансову допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Данії Мартін Лідегор під час спільного підходу до журналістів разом з в.о. міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею і міністром закордонних справ Естонії Урмасом Паетом.

“Данія надасть фінансову допомогу у питанні переходу України до належного рівня самоврядування і управління країною. Також ми надамо фінансову підтримку вашим конституційним реформам”, - сказав він.

У свою чергу міністр закордонних справ Естонії зазначив, що його країна готова надати підтримку і поділитися своїм досвідом з Україною в тих сферах, де Україна вважає за потрібне. Зокрема, у питаннях високих технологій та розвитку інформаційних технологій.

Крім того, Естонія збільшила кількість грантів для українських студентів, які хочуть навчатися у вишах Естонії, сказав міністр.