Українські банки за 4 місяці отримали 4,5 млрд гривень збитку

Банківська система України за підсумками січня-квітня 2014 року одержала 4,452 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 4,087 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, у квітні банки одержали 2,459 млрд грн збитку.

Згідно з повідомленням, доходи банків у січні-квітні 2014 року зросли на 36,04% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 69,998 млрд грн, витрати - на 57,17%, до 74,450 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками першого кварталу 2014 року одержала 1,993 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 3,126 млрд грн.

Прибуток банківської системи України у 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.