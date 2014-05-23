Активи українських банків у квітні зросли до 1,33 трлн гривень

Активи банків України у квітні порівняно з березнем 2014 року збільшилися на 14 млрд грн, або на 1,06% - до 1,330 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, з початку року, в січні-квітні, активи банків збільшилися на 52 млрд грн, або на 4,07%.

Загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, у квітні порівняно з березнем збільшилися на 19 млрд грн, або на 1,30% - до 1,482 трлн грн. З початку року загальні активи збільшилися на 73 млрд грн, або на 5,18%.

Зобов'язання банків у квітні збільшилися на 18 млрд грн, або на 1,59% - до 1,151 трлн грн, з початку року – на 66 млрд грн, або на 6,08%.

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Капітал банків у квітні знизився на 4,004 млрд грн, або на 2,19% - до 178,500 млрд грн, з початку року – на 14,099 млрд грн, або на 7,32%.

Станом на 1 травня 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мали 180 банків, зокрема один - ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в березні порівняно з лютим 2014 року збільшилися на 26 млрд грн або на 2% - до 1,316 трлн грн.

У 2013 році порівняно з 2012 роком активи банків збільшилися на 13,39% - до 1,278 трлн грн.