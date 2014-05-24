Частка іноземного капіталу в банках України скоротилася до 33,5%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у квітні 2014 року порівняно з березнем зменшилась на 0,1 п.п. - до 33,5%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, за підсумками січня-квітня поточного року частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 0,5 п.п. порівняно з початком року.

Кількість банків з іноземним капіталом в Україні не змінилася і становить 51 банк, в т.ч. кількість банків зі 100% іноземним капіталом також не змінилася і становить 19.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у березні 2014 року порівняно з лютим скоротилася на 0,3 п.п. - до 33,6%.

У 2013 році частка іноземного капіталу скоротилася на 5,5 в.п. - до 34%.

Читайте такожНБУ до вересня оприлюднить інформацію про власників усіх банків