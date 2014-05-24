Низка банків тимчасово призупиняють роботу відділень на сході України





Зокрема, банк «Південний» повідомив, що 21 травня об 11:05 відділення банку в Маріуполі зазнало нападу осіб, озброєних вогнепальною стрілецькою зброєю і гранатометом, що наразило на небезпеку життя співробітників і клієнтів банку.

«Враховуючи вищевикладене, соціально-політичну напругу в суспільстві, погіршення криміногенної ситуації в регіоні, для запобігання можливій загрозі життю і здоров'ю працівників і клієнтів банку, а також з метою забезпечення збереження цінностей, керівництвом банку ухвалено рішення про тимчасове призупинення роботи всіх відділень у Донецькій і Луганській областях», - йдеться в повідомленні на сайті банку.

Про зміну графіка роботи відділень у Луганській і Донецькій областях повідомив «Фідобанк». Зокрема, банк тимчасово припинив роботу двох відділень у Луганську, одного відділення в Сєверодонецку, двох відділень у Донецьку і одного відділення в Маріуполі.

«Рішення про зміни в графіку роботи відділень було ухвалене у зв'язку з ситуацією в регіоні. Роботу деяких відділень довелося призупинити з міркувань безпеки клієнтів і співробітників», - повідомляється на сайті банку.

Банк «Фінансова ініціатива» призупинив діяльність відділень Луганського регіонального управління. «У зв'язку зі складною політичною ситуацією в місті Луганськ, банк «Фінансова ініціатива» тимчасово призупиняє діяльність відділень Луганського регіонального управління. Про відновлення роботи відділень буде повідомлено додатково», - повідомив банк на сайті.

Банк «Форум» призупинив роботу 12 своїх відділень у Донецьку, Краматорську, Маріуполі, Луганську, Красному Лучі, Свердловську, Алчевську і Рубіжному. «З технічних причин з 23 по 27 травня не працюватимуть відділення банку. З 28 травня 2014 р. відділення працюватимуть у звичному режимі», - йдеться в повідомленні банку.

Нагадаємо, що сьогодні про призупинення роботи ряду своїх відділень у містах Лисичанськ, Рубіжне, Сєверодонецьк і Маріуполі у зв'язку з ескалацією ситуації на сході України повідомив UniCredit Bank, який входить до групи найбільших за активами.

Банки пропонують клієнтам користуватися своїми дистанційними сервісами для здійснення безготівкових платежів без відвідування відділень.

Як повідомляв УНІАН, на сході України продовжується активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів. У результаті бойових сутичок з терористами вночі 22 травня під Волновахою (Донецька обл.) загинуло 16 людей, 32 — поранені.

22 травня на Луганщині терористи тричі штурмували відділ прикордонної служби «Станично-Луганське», водночас снайпери обстрілювали прикордонників. Крім того, невідомі підірвали двоколійну ділянку, а на станції Рубіжне обстріляли залізничний вокзал.