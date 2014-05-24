РФ і Китай заговорили про єдину економічну зону на Далекому Сході

Росія і Китай можуть створити на Далекому Сході єдину економічну зону. Таку думку висловив заступник голови КНР Лі Юаньчао, виступаючи на ПМЕФ. Він зазначив, що великі проекти стратегічної важливості представляють ключову основу довгострокового торгово-економічного співробітництва, пише "Прайм".

"Ми знаємо, що в Росії надають великого значення розвитку Далекого Сходу і розглядають в цьому плані Китай як пріоритетного партнера. Китайський уряд в свою чергу заохочує активність китайського бізнесу в розвитку російського Далекого Сходу", - підкреслив Лі Юаньчао, запропонувавши об'єднати в єдине ціле програму розвитку російського Далекого Сходу і стратегію підйому північного сходу Китаю.

"Таким чином можна сприяти підключення робочих сил, матеріальних і фінансових можливостей цих двох регіонів. Перетворити два регіону у великий ринок з ефективним розподілом ресурсів капіталу та технологій і поступово в новий економічний блок Азії. Якщо нам вдасться з'єднати ці дві точки і створити єдину економічну зону інтеграції, тоді ми отримаємо істотне розвиток регіону", - зазначив Лі Юаньчао.

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